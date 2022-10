Conference League Köln droht Vorrunden-Aus: 0:2 in Belgrad

"Wir schlagen uns selbst"

"Wir schlagen uns selbst - und das zum wiederholten Mal. Das tut doppelt weh", klagte Baumgart bei RTL+ mit Verweis auf kapitale Abwehrfehler seines Teams. Mit sorgenvollem Blick fügte der Coach an: "Es ist momentan eine schwierige Phase für uns. Wir müssen schauen, dass wir einen klaren Kopf behalten." Ähnlich niedergeschlagen war Pechvogel Timo Hübers, der das 0:1 durch einen missratenen Klärungsversuch eingeleitet hatte: "Wir hatten zu viele Unsauberkeiten drin und haben über lange Zeit nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten. So fahren wir enttäuscht nach Hause."