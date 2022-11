Scharm el Scheich - Die Möglichkeit zum Protest bei der Weltklimakonferenz in Ägypten ist nach Worten der führenden deutschen Aktivistin von Fridays for Future eine "Shitshow". "Es ist komplett absurd. Das ägyptische Regime spricht hier davon, die Jugend zu stärken, will sich als offen und frei inszenieren und meint allen Ernstes damit durchzukommen. Das macht viele von uns hier sehr wütend", sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Scharm el Scheich.