Die G20-Gesundheitsminister einigten sich allerdings auch darauf, das internationale Programm gegen die Pandemie "Access to Covid-19 Tools Accelerator" (ACT-A) zu evaluieren. Er war für die weltweite Verteilung der Impfstoffe zuständig, was aber schlecht funktioniert hat. Kritiker warfen reichen Geberländern eigennütziges Handeln vor, was zu einer Schieflage zwischen dem globalen Norden und Süden geführt habe, die bis heute nicht überwunden sei.

Die Gesundheitsminister räumten indirekt Probleme ein, indem betont wurde, dass alle Nationen künftig "gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung in Notfällen" haben müssten. Das ACT-A-Konzept müsse "nachhaltiger und beständiger" gemacht werden.