Corona Kornwestheim Wer testet künftig die Kita-Kinder?

OB Keck: Alle Verfahren haben Vor- und Nachteile

In den Worten der Verwaltung, die die Ablehnung des SPD-Antrags zunächst forcierte, liest sich das so: „Die inzwischen mehrwöchige Erfahrung zeigt, dass die Mehrzahl der Eltern das Testen routiniert und zuverlässig vor dem Besuch der Kita zuhause erledigt.“ Wanitschek konterte: „Auch wir gehen davon aus, dass die Mehrzahl das gut macht. Aber selbst wenn 10 oder 20 Prozent das nicht tun – jedes ungetestete Kind in der Kita ist ein unnötiges Risiko.“

Oberbürgermeisterin Ursula Keck konstatierte, absolute Sicherheit gebe es in diesen Zeiten nicht, alle Verfahren hätten ihre Vor- und Nachteile. Sie ergänzte, nicht zum ersten mal, ein Knackpunkt sei, dass die Landesregierung beschlossen habe, in einer Kommune müsse in allen Einrichtungen gleich verfahren werden.