Corona-Pandemie "Beergate": Polizei ermittelt gegen Labour-Chef Keir Starmer

War es ein Arbeitstreffen?

Aufnahmen der geselligen Runde in einem Labour-Büro in Durham tauchten in diversen Medien auf, insbesondere die konservative "Daily Mail" brachte tagelang umfangreiche Stücke zu dem so betitelten "Beergate"-Vorfall. In einem hieß es, es sei für 30 Menschen Essen bestellt worden.