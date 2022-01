Corona-Pandemie Streit über Wortwahl: Macron verteidigt Ausdrucksweise

Macron hatte in einem Interview mit der Zeitung "Le Parisien" mit einem deutlichen und teils vulgär verstandenen Vokabular davon gesprochen, Ungeimpfte in der Corona-Pandemie bis zum Ende nerven zu wollen. In dem Interview hatte Macron mit Blick auf Impfgegner zudem gesagt, ein Unverantwortlicher sei kein Bürger mehr. Seine Aussagen waren in Opposition und Gesellschaft teils auf heftige Kritik gestoßen.