Corona-Proteste Faeser pocht auf Einhaltung des Versammlungsrechts

In Nordrhein-Westfalen stellt Innenminister Herbert Reul (CDU) eine Zunahme unangemeldeter Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen fest. "Immer mehr Demos passieren unangemeldet und werden verharmlosend als Spaziergänge deklariert", sagte Reul der in Essen erscheinenden "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ, Mittwochausgabe). Polizei und Verfassungsschutz seien "hellwach" und beobachteten die Entwicklung. Man bemerke seit einigen Wochen, dass die Zahl der Corona-Demos und die der Demonstranten zunehme, so Reul.