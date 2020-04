Prozesse dürfen jetzt länger unterbrochen werden

Die Strafverfahren, die derzeit noch stattfinden, sind mit Schwierigkeiten verbunden, wie der Stuttgarter Landgerichtssprecher Christoph Buchert mitteilt. Schließlich seien an einem Strafprozess zahlreiche Personen beteiligt, die nun Abstand halten sollen. Gericht, Staatsanwalt, Urkundsbeamter, Angeklagter, Verteidiger, Nebenkläger müssen stets anwesend sein. Dies ist bei kranken oder unter Quarantäne stehenden Personen aber ausgeschlossen, weshalb es am Landgericht in Stuttgart zu zahlreichen Terminaufhebungen und -verschiebungen kam.