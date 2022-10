CSU-Parteitag Söder und Merz beschwören Geschlossenheit von CDU und CSU

2021 dürfe sich nicht wiederholen, sagte Merz am Samstag in seiner Rede in Augsburg mit Blick auf die Unions-Niederlage bei der Bundestagswahl. Diese sei die Antwort auf den Zwist zwischen CDU und CSU gewesen: "Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt." Merz betonte deshalb: "So ein annus horribilis, das wird sich nicht wiederholen zwischen CDU und CSU."