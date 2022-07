Culture-Clash-Komödie Erwartet unkorrekt: "Monsieur Claude und sein großes Fest"

Mit mehr als 12 Millionen Zuschauern in Frankreich wurde "Monsieur Claude und seine Töchter" (im Original: Qu’est-ce qu‘on a fait au Bon Dieu?) 2014 zu einem der größten Kassenhits des französischen Kinos. In Deutschland lockte die Komödie rund vier Millionen Menschen an. Ebenfalls erfolgreich war 2019 die Fortsetzung mit "Monsieur Claude 2" - auch wenn rund 5 Millionen weniger Zuschauer kamen.

Es wird geschimpft und gestritten

Und so kommt in "Monsieur Claude und sein großes Fest" alles, wie es kommen muss. Man beleidigt und beschimpft einander und streitet darüber, ob die besten Orangen aus Israel kommen oder aus Algerien, ob Charles als Schwarzer in seinem Theaterstück Jesus spielen darf und wer in dem schicken Anwesen von Claude und Marie wo schlafen darf oder besser muss. Denn eines der angereisten Ehepaare muss aus Platzmangel Lager beziehen in der von David erfundenen aufblasbaren Jurte, wie man das traditionelle Zelt der Nomaden in Zentralasien nennt.

Eher unerwartet taucht der deutsche Kunsthändler Helmut Schäfer auf. Auf der Vernissage von Ségolène mit ihren makabren Bildern verliebt er sich in die viele Jahre ältere Marie. Er betet sie als seine Walküre an und spielt sogar mit dem Gedenken, sie gewaltsam ihrem Mann Claude auf der Überraschungsparty zu entreißen.

Auch diesmal ist das Chaos wieder perfekt. Und auch das Happy-End. Doch kann man sich einem "Déjà-vu"-Effekt nicht entziehen. Die Komödie hat in ihrem dritten Teil etwas von ihrem Reiz und Charme verloren. Die unerwartete Unverfrorenheit ist zu einer erwarteten Unkorrektheit geworden, bei der man sich nicht des Eindrucks erwehren kann, dass die Waffen weniger heftig gewetzt werden.

Aber so wie seinen Vorgängern kann man dem Film weder die Leistung seiner Schauspieler absprechen, allen voran Christian Clavier als Claude und Chantal Lauby als Marie, noch seinen Unterhaltungswert. In Frankreich hat die Multikulti-Komödie seit ihrem Erscheinen Anfang April bisher über 2,4 Millionen Zuschauer in die Kinos gezogen.

Monsieur Claude und sein großes Fest, Frankreich, 2021, 99 Minuten, FSK o.A., von Philippe de Chauveron, mit Christian Clavier, Chantal Lauby, Alice David