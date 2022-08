Cum-Ex-Affäre Scholz bestreitet politische Einflussnahme bei Warburg-Bank

Eine Woche vor seiner erneuten Befragung im Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft betonte der Kanzler: "All die Steuern, die der Staat verlangt hat, hat er auch eingezogen." Hintergrund ist der sogenannte Cum-Ex-Skandal, bei dem Finanzakteuren durch das Verschieben von Aktienpaketen Steuern zurückerstattet wurden, die sie nie gezahlt hatten. Der Ausschuss will eine mögliche Einflussnahme führender SPD-Politiker auf Hamburger Steuerentscheidungen klären. Dabei geht es auch um die Rolle von Scholz in seiner Zeit als Erster Bürgermeister. Er soll am Freitag kommender Woche erneut aussagen.