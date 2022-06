Cyber-Kriminalität Mehrere Cyberangriffe auf die Grünen

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins gelang es den bislang unbekannten Angreifern, auch in die Partei-Mailkonten von den Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour einzudringen und Emails teilweise an externe Server weiterzuleiten. Über welchen Zeitraum und in welchem Umfang dies geschah, sei offenbar noch unklar.