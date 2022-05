Cybersicherheit Industrie fordert größere digitale Souveränität der G7

"Der Krieg in der Ukraine ist der Weckruf für eine stärkere digitale Souveränität der G7", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm mit Blick auf ein Treffen der G7-Digitalminister, das heute in Düsseldorf beginnt und am Mittwoch mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung enden soll.