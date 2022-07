Kopenhagen - Bei der Bluttat in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind drei Menschen erschossen worden. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt und in kritischem Zustand, sagte Polizeichefinspektor Søren Thomassen in der Nacht zu Montag in der dänischen Hauptstadt der Zeitung "Jyllands-Posten" zufolge.