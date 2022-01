Darts „Ally Pally“ in der Gymnastikhalle

Kornwestheim - Es dauert nur wenige Minuten Umbauzeit, bis freitagabends in der unteren Gymnastikhalle der Kornwestheimer Osthalle ein Hauch von „Ally Pally“ weht. Die Mitglieder der im August 2021 neu gegründeten Darts-Abteilung des SV Kornwestheim ziehen die vier mit blauem Teppich bespannten Bretter, an denen die DartsScheiben hängen, in Aluschienen in die richtige Position und schließen daneben vier Tablet-Computer an – fertig ist die SVK-Variante des legendären Alexandra Palace in London, in dem die Besten ihres Fachs kürzlich wieder den Weltmeister ermittelten. Anfang des Monats holte sich dort der Schotte Peter Wright seinen zweiten Titel.