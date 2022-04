Darüber spricht die Liga FC Bayern vor Titelgewinn - Spannung im Tabellen-Keller

Erster Absteiger:

Die SpVgg Greuther Fürth weiß, was auf sie zukommt - der Abstieg in die 2. Bundesliga. Aber ist es schon an diesem Wochenende soweit? Wahrscheinlich. Der Tabellenletzte aus Franken steigt vorzeitig ab, wenn er am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen nicht gewinnt. Die Hypothek von nur einem Punkt aus den ersten 14 Partien war über die Saison gesehen einfach zu schwer. So läuft die Zeit des "Kleeblatt" nach 2012/13 ein zweites Mal nach nur einer Saison im Oberhaus ab.