Datenerhebung Städte und Kreise beklagen massive Probleme beim Zensus 2022

"Erhebliche Performanceprobleme"

Hauptproblem sei die eigens für den Zensus entwickelte Software, die trotz entsprechender Angebote der Kommunen "nicht ausreichend und belastbar erprobt worden ist", heißt es in dem Brief, über den zuerst das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtet hatte. Die Software zeige in der praktischen Anwendung nun "erhebliche Performanceprobleme". So führten die Schwierigkeiten mit dem Programm zu Verzögerungen in der Datenerfassung. Zudem komme es zu Programmabbrüchen bei der Datenerfassung durch die Erhebungsstellen.