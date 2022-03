Am Freitag hatte Zverev gegen Thiago Seyboth Wild klar in zwei Sätzen gewonnen. Am Samstag bereitete das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz mit seinem umkämpften Dreisatzsieg den Weg in die Gruppenphase, die im September an vier noch zu bestimmenden Orten stattfinden wird. Im vergangenen Jahr war Deutschland ohne Zverev im Halbfinale gescheitert.