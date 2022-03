Davis Cup Zverev will Sieg für Deutschland und fürs Image

Der Auftakt: Zverev bekommt es im Eröffnungseinzel ab 20.00 Uhr MEZ (Sportdeutschland.tv) mit Thiago Seyboth Wild zu tun. Eigentlich sollte das für die deutsche Nummer eins eine leichte Aufgabe sein. Der 21 Jahre alte Wild ist nur die Nummer 216 der Welt und hat in diesem Jahr erst ein Spiel gewonnen. Zuletzt verlor er in Santiago de Chile gegen den Karlsruher Yannick Hanfmann, der in Rio als Ersatz dabei ist. Zverev will den Brasilianer dennoch nicht unterschätzen. "Ich habe noch nie gegen ihn gespielt. Aber wir haben schon öfters zusammen trainiert. Er ist ein sehr guter Spieler mit viel Talent", sagte Zverev über seinen Kontrahenten.