DBB-Nationalmannschaft Deutsche Basketballer mit Dennis Schröder gegen Schweden

Der Kapitän ist rechtzeitig für die Begegnung in Stockholm (18.30 Uhr/Magentasport) fit, wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte. Schröder war beim Supercup in Hamburg am vergangenen Freitag umgeknickt und war daher am Sonntag nicht mit dem Team nach Schweden geflogen, um sich in Deutschland behandeln zu lassen. Erst am Mittwoch war er zur Mannschaft gestoßen.