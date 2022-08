Debatte um Eintrittsalter SPD-Fraktionschef Mützenich lehnt Rente mit 70 ab

Die Debatte um eine weitere Erhöhung des Rentenalters flackert immer wieder auf. Aktuell steigt die Altersgrenze für die Rente ohne Abschläge in Deutschland schrittweise von 65 auf 67 Jahre. Im Vergleich der EU-Länder ist eine perspektivische Erhöhung auf maximal 70 Jahre zuletzt nur in Finnland gesetzlich auf den Weg gebracht worden, dort allerdings als Teil eines flexiblen Schemas. Das geht aus dem alle drei Jahre vorgestellten Bericht "Pension Adequacy in the European Union" von 2021 hervor. In allen anderen Ländern soll die Bandbreite künftig zwischen 60 und 69 Jahren liegen. Teilweise ist jedoch eine Koppelung des Renteneintrittsalters bei vollen Bezügen an die steigende Lebenserwartung vorgesehen.