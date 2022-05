DEL-Finalserie Eisbären trennt ein Sieg gegen München vom nächsten Titel

"Wir haben versucht, alles reinzuschmeißen"

Erst am Vortag hatten die Eisbären mit dem 3:2-Erfolg in der zweiten Verlängerung in München den Serienausgleich geschafft. Im dritten Finalspiel brachte Zachary Boychuk (5. Minute) den Hauptrundensieger in Führung. Zachary Redmond (7.) glich für die Münchner in der schwungvollen Anfangsphase schnell aus. Im Mitteldrittel entschied Berlins Stürmer Dominik Bokk (39.) die erneut umkämpfte Partie.