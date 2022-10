Demonstrationen Iran: Mindestens drei Anwälte bei Protesten festgenommen

Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei sprach am Mittwoch erneut von einer Verschwörung ausländischer Feinde. "Die Rolle und Einmischung der Feinde (Irans) in den Unruhen ist auch für neutrale Beobachter im Ausland deutlich geworden", so der Kleriker, der laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen hat.