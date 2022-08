Demonstrationen Linke geht bei Protest gegen Ampel auf Distanz zur AfD

Distanzierung von rechten Demonstranten in Neuruppin

Die Linke in Brandenburg distanzierte sich ausdrücklich von den rechten Demonstranten in Neuruppin. "Protest gegen die Regierung ist legitim, aber nicht in dieser Form", sagte Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg der Deutschen Presse-Agentur. Die Linke habe nicht gemeinsam mit der AfD zum Protest aufgerufen oder mit ihr demonstriert.