Der Fokus von „Mode Machine“ liegt darauf, dem Originalsound der englischen Band so nahe wie möglich zu kommen und damit das eigene Publikum mit der großen Klangwirkung zu überwältigen.

„Mode Machine“ kann sich auf europäischen Clubbühnen, bei Straßenpartys, in intimeren Clubs, aber auch in reinen Rock-Live-Clubs sehen lassen. Die Depeche-Mode-Tribute-Band hatte sogar die Ehre, ihre Show auf einem Festival in Poprad in der Slowakei vor mehr als 3000 Personen zu präsentieren.

Depeche Mode nach Kornwestheim bringen

Die Stärke von „Mode Machine“ ist es, Depeche Mode überall hinzubringen – sowohl unter die "devotees", also die treuen Fans der englischen Band, als auch unter diejenigen, die einfach tanzen und Spaß haben wollen.

„Mode Machine“ sind das Getriebe einer Maschine aus Sounds und Leidenschaft, die in vollem Respekt vor der Originalband etwas von ihrer Quintessenz unter ihr Publikum in Kornwestheim bringen werden – und zwar „with faith and devotion".

Das wartet auf die Besucher von Kornwestheim rockt

Die diesjährige Konzertreihe startete am 2. August mit „Jackson One“. „Wir haben auch dieses Jahr wieder versucht keine Wiederholungen zu machen. Alle Bands treten dieses Jahr zum ersten Mal bei Kornwestheim rockt! auf“, verspricht Organisator Johannes Leichtle. Am kommenden Dienstag sind „Mode Machine“ an der Reihe. Danach folgen die „Brothers in Arms“, eine Tribute-Band der Dire Straits (am 16. August), sowie die Rammstein Tribute-Band „Übermensch“ (am 23. August). Den krönenden Abschluss bildet die Udo-Tribute-Band aus Österreich am 30. August.

Los geht es jeden Dienstag um 18 Uhr mit dem Verkauf von Speisen und Getränken, die Konzerte beginnen um 18.30 Uhr. Das Gelände rund um den Marktplatz ist nicht abgesperrt, so können die Gäste kommen und gehen, wann sie möchten.

Mehr Informationen zu Kornwestheim rockt gibt es im Subchannel der Kornwestheimer Zeitung oder auf der Internetseite des Konzertreihe.