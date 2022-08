Ein Meer von Menschen, das zu „Never let me down again“ die Arme wiegt, tanzt und ekstatisch mitsingt: Am Dienstagabend um kurz vor zehn ist es schon fast vorbei mit dem großen Depeche-Mode-Huldigungskonzert auf dem Kornwestheimer Marktplatz, mit dem die italienische Tribute-Band Mode Machine Fans der Kult-Band ins Schwärmen brachte. Depeche Mode, deren Erfolgsgeschichte in den 80er Jahren ihren Anfang nahm, zählt zu den erfolgreichsten Synthie-Pop- und Rock-Bands der Welt, zudem war sie Sound-Wegbereiterin, die schon früh mit Sampling experimentierte und Geräuschschnipsel in ihre Songs einbaute. Kurz: Die Band ist Kult. Beim Tribute-Konzert schwingt aber auch ein bisschen Wehmut mit: Schließlich ist es erst ein paar Wochen her, dass Depeche-Mode-Gründungsmitglied Andrew Fletcher erst 60-jährig starb.