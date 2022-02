Deutliche Niederlage BVB zurück im Frust-Modus - Reus: "Ein katastrophaler Tag"

"Wir legen uns die Eier selbst hinten rein"

Rose wirkte ratlos wie lange nicht. Tag für Tag hatte er in den vergangenen zwei spielfreien Wochen mit seinen Profis an einer Verbesserung der Defensivarbeit gearbeitet. "Es muss bei jedem in den Kopf, dass wir - verdammt noch mal - unser eigenes Tor härter und konsequenter verteidigen", lautete noch am Freitag seine Forderung. Doch weder die akribischen Trainingspläne noch seine deutlichen Worte zeigten Wirkung. "Wir legen uns in aller Regelmäßigkeit alle paar Minuten die Eier selbst hinten rein", kommentierte Rose die fehlende Lernfähigkeit seines Teams.