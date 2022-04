Dagegen erreichten die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven durch ein 3:2 (2:1, 0:1, 0:0) nach zweimaliger Verlängerung gegen die Grizzlys Wolfsburg das fünfte Aufeinandertreffen. Nach den regulären 60 Minuten hatte es nach Toren von Dominik Uher (1.) und Miha Verlic (4.) für die Gastgeber und Darren Archibald (7.) und Gerrit Fauser (37.) 2:2 gestanden. In der zweiten Verlängerung kam der große Auftritt des früheren Wolfsburgers Phillip Bruggisser, der für das vielumjubelte 3:2 sorgte (92.). Das Entscheidungsspiel findet am Montag in Wolfsburg statt.