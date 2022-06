Deutscher Filmpreis Matthias Schweighöfer: Trinke keinen Alkohol mehr

Zuletzt erschien Schweighöfers Netflix-Film "Army Of Thieves", bei dem er sowohl Regisseur als auch Hauptdarsteller war. Die Action-Romanze ist ein Vorläufer zum Zombie-Film "Army of the Dead". "Das Schöne ist bei Netflix, dass die einem so ein bisschen die Möglichkeit geben, gerade sich im Genre mehr auszutesten", sagte Schweighöfer.