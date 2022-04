Deutscher Tennis Bund Alexander Zverev - und dann? Sorge um deutsche Tennis-Elite

Rücker soll die Jugendförderung vorantreiben

So soll die neue DTB-Sportdirektorin und ehemalige Vorstandschefin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Veronika Rücker, etwa die Jugendförderung vorantreiben. Am 1. Juli tritt die 51-Jährige ihr neues Amt an. Vor allem die Vereinbarkeit von Tennistraining und Schule müsse optimiert werden. "Da sind andere Länder uns einen ganzen Schritt voraus, in dem sie schon digitale Schulformate für Nachwuchsspieler besser anbieten", erklärte von Arnim.

Doch oft fehlt es nicht nur an adäquater Förderung. Auch die richtige Einstellung entscheidet mitunter über den Erfolg auf dem Weg in die Weltspitze. "Da fehlt mir manchmal dieser Kampf. Das bringe ich auf jeden Fall mit", sagte Kohlschreiber und bot seine Hilfe regelrecht an: "Im Arbeiten, da würde ich gerne meine Philosophie und meinen Antrieb weitergeben."

Eine Offerte, die der DTB gerne annimmt. "Wir werden jetzt bald auf ihn zugehen. Wir werden auf seine Expertise zurückgreifen können", sagte von Armin und teilte Kohlschreibers Einschätzung. "Dieser Ansatz ist richtig. Talente gibt es viele, aber zum Schluss sind es die harten Arbeiter, die auf der Tour Erfolg haben."