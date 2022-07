Deutschland Morti - der Roboter-Hund, der selbstständig laufen lernt

Es handelt sich dabei um Grundlagenforschung an der Schnittstelle zwischen Robotik und Biologie. Was bei Tieren Nervenzellen im Rückenmark bewirken, übernimmt bei Morti ein Computer. Dafür gleicht der Roboter-Hund Sensorinformationen von seinen Füßen permanent mit den Bewegungsmustern in seinem virtuellen Rückenmark ab. "Wir können das Rückenmark eines lebenden Tieres nicht erforschen", sagt Co-Autor Alexander Badri-Spröwitz. "Wir können es aber im Roboter modellieren."