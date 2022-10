München - Der Film- und Fernsehschauspieler Ralf Wolter ist tot. Das bestätigte seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in München. Weitere Angaben machte sie nicht. Wolter wurde 95 Jahre alt. Er war unter anderem durch mehrere Karl-May-Verfilmungen bekannt geworden und beliebter Gaststar in vielen Fernsehkrimis.