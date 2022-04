Deutschland-Start Amazon kündigt kostenlosen Streamingdienst an

Der kostenlose Streamingdienst IMDb TV existiert in den USA und Großbritannien bereits und wird "im Laufe dieses Jahres" auch in Deutschland starten, wie Amazon am Mittwoch mitteilte. Am 27. April werde IMDb TV außerdem in Amazon Freevee umbenannt. Die Fachzeitschrift "W&V" hatte zuvor darüber berichtet.