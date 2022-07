DFB-Frauen Giulia Gwinn bei EM: Eltern mit Perücken fiebern mit

Gwinn ist fester Bestandteil des Teams

Mit 16 ging Giulia Gwinn ins Internat des SC Freiburg, 2019 wechselte sie zum FC Bayern. Bei der WM in Frankreich wurde sie damals zur "Besten jungen Spielerin" gewählt. 2020 erlitt Gwinn einen Kreuzbandriss, ein großer Einschnitt in ihrer Karriere. "Mit den drei Jahren und der Verletzung habe ich wichtige Schritte in meiner Entwicklung gemacht. Daran bin ich gewachsen", sagte sie. "Ich kann der Mannschaft jetzt eine gewisse Sicherheit geben, aber in diese Rolle musste ich nach der Verletzung erst reinfinden."