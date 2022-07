DFB-Frauen Lattwein, Freigang & Co.: Fußballerinnen mit Köpfchen

Während es bei vielen männlichen Fußballprofis zumindest ein Klischee ist, dass sie sich in ihrer Freizeit vornehmlich an der Playstation vergnügen, beschäftigen sich die DFB-Frauen selbst beim Turnier in England zwischendurch mal mit ihren Uni-Unterlagen. Lattwein hat ihren Bachelor abgeschlossen, ist "mitten im Master" und räumte kürzlich auch ein: "Ich habe dieses Semester ein bisschen wenig Module belegt und bin so viel unterwegs, dass das Studium hinten an stehen muss."