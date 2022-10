DFB-Pokal FC Bayern kämpft in Augsburg gegen K.o.-Hattrick

Revanche-Pläne

In der Champions League steht sein Ensemble im Achtelfinale, in der Liga ist es wieder in der Spur - fehlt noch ein Zeichen der Stärke im Pokal. Dass es da auch noch zum schnellen Wiedersehen mit dem Gegner kommt, der die Bayern-Stars beim 0:1 im September gehörig nervte, kitzelt Extra-Motivation heraus. "Wir wollen es besser machen als in der Liga, da haben wir es leider verkackt", sagte Mittelfeldmann Marcel Sabitzer.