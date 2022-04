DFB-Pokal Feierbiest Streich und Wasserdusche: SC Freiburg im Finale

Wunschgegner: Ob am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) RB Leipzig oder der 1. FC Union ins Endspiel folgen, ist Christian Streich letztlich egal. "Du musst bestehen und versuchen, das Spiel zu gewinnen - und wenn wir nicht gewinnen, waren wir immerhin in Berlin", meinte er in der ARD. Ähnlich sah es der Torschütze zum 2:0, Nicolas Höfler: "Wir spielen gegen den Gewinner, ist mir völlig egal."

Umworben: Warum Nico Schlotterbeck derzeit auf den Einkaufslisten von Top-Clubs ganz oben steht, zeigte er auch gegen den HSV mit einer starken Vorstellung. Meldungen über eine Einigung mit Borussia Dortmund bestätigte der 22 Jahre alte Abwehrspieler nach dem Spiel aber nicht. "Ich habe gesagt, ich treffe meine Entscheidung nach der Saison, daran hat sich nichts geändert", sagte der Nationalspieler bei Sky. Er hatte an dem Abend ohnehin Wichtigeres zu tun, als über die Zukunft nachzudenken. Für ihn zählte nur die Gegenwart. "Jetzt genieße ich den Abend und kümmere mich darum, was ich den Jungs zu trinken bringe."

Ausverkauft: Erstmals seit dem 22. Februar 2020 war das Volksparkstadion wieder voll besetzt. Damals hatte der HSV in der 2. Bundesliga das Stadtduell gegen den Rivalen FC St. Pauli mit 0:2 verloren. Auch diesmal waren 57 000 Zuschauer dabei, darunter 6000 Freiburger Anhänger. Wieder reichte es nicht zum Sieg. Doch trotz der Niederlage feierten die HSV-Fans ihre Mannschaft nach Abpfiff. "Die Stimmung war überragend", meinte Verteidiger Moritz Heyer.