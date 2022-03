DFB-Pokal Freiburg ist euphorisch - Leitsch patzt in der Verlängerung

Mit seinem Last-Minute-Treffer veredelte Sallai die bisher gute Saison der Freiburger, die in der Bundesliga auf einem beachtlichen fünften Platz rangieren und nun zum erst zweiten Mal nach 2013 in der Pokal-Vorschlussrunde stehen. Christian Streich machte aus seinem Stolz keinen Hehl. "Wir sind ja viele Jahre schon in der 2. Runde ausgeschieden – von dem her darf man schon mal ins Halbfinale kommen", scherzte der Fußball-Lehrer. Mit erster Miene fügte er an: "Wichtig ist, dass wir in der Meisterschaft gut dastehen. Das ist jetzt noch mal die Zugabe - für die Fans und für uns natürlich großartig."