DFB-Pokal Halbfinale HSV will nach Liga-Absturz die Überraschung gegen Freiburg

"Bock aufs Spiel"

Favorit in Hamburg sind die Breisgauer, die in der Meisterschaft auf dem Sprung in die Champions-League-Plätze sind. "Das eine ist die Papierform, das andere ist die Wahrheit auf dem Platz", sagte HSV-Trainer Tim Walter. Er hält eine Überraschung durchaus für möglich. Sein Kollege Christian Streich kündigte an: "Wir fahren mit Demut nach Hamburg. Wir möchten uns diesen Traum, den wir uns bis jetzt hart erkämpft haben, ermöglichen."