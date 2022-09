Köln (dpa) - In den ersten Wochen, so erzählte Julian Nagelsmann am Mittwochabend, habe es Mathys Tel "teilweise übertrieben". Der 17-Jährige habe sich im Training mit den Top-Stars des FC Bayern München zeigen wollen. Er habe "viel Mut gezeigt, was mir gefällt", sagte Nagelsmann. Aber er spielte den Ball so ungern ab.