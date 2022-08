DFB-Pokal Leipzig empfängt Ottensen: Rendezvous der Ungeliebten

Dass mit einem profanen Fußballspiel so viele Befindlichkeiten verletzt werden, ist in erster Linie nervig. "Wir können jetzt daheim spielen, aber das ist nicht Sinn der Sache. Wir wären gern auswärts angetreten, so wie es sich in den ersten Pokalrunden gehört", sagte Tedesco. Und damit Teutonia am Ende nicht noch draufzahlt, will Leipzig helfen. Der in einigen Augen böse Retortenclub kann sich als Retter vermarkten.