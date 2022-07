DFB-Pokal Mentale Herausforderung: BVB vor kniffligem Start

Negative Auswirkungen durch Ausfall

In den beiden anspruchsvollen Generalproben für die Partie in München gegen spanische Clubs während des Trainingslagers in Bad Ragaz wurde deutlich, wie negativ sich der Ausfall von Haller auswirken kann. Sowohl die Partie gegen Valencia (1:3) als auch gegen Villarreal (0:2) ging verloren. In Abwesenheit des als Haaland-Ersatz eingeplanten und über 30 Millionen Euro teuren Zugangs von Ajax Amsterdam wurden selbst beste Chance leichtfertig vergeben. Das schürte Medienspekulationen über das angebliche Interesse des BVB an Mauro Icardi (Paris), Edin Dzeko (Mailand) oder Krzysztof Piatek (Hertha BSC).

Ob es Terzic in München wie schon gegen Villarreal mit einer aus Karim Adeyemi und Donyell Malen bestehenden Doppelspitze versucht, ließ der Coach offen. "Wir haben letzte Woche mit der Doppelspitze etwas ausprobiert, sind auf das Tempo gegangen, wollten uns die Räume öffnen. Aber wir haben auch einige Spieler, die die Rolle vorne allein ausfüllen können."

Neben Haller muss er auf Neuzugang Salih Özcan, Tom Rothe und Felix Passlack verzichten. Dagegen meldeten sich die zuletzt angeschlagenen Gregor Kobel und Emre Can fit zurück. Ungeachtet der Personallage warnte der 39 Jahre alte Trainer seine Profis, den Drittligisten zu unterschätzen: "1860 hat eine gute Entwicklung genommen in den letzten zwei Jahren. Es werden Aufgaben auf uns zu kommen." Zudem verwies Terzic auf die große Bedeutung des Pokals: "Dieser Wettbewerb ist uns sehr wichtig. Der BVB möchte immer um Titel mitspielen und dieser ist am schnellsten zu erreichen. Wir wollen jede Runde sehr gewissenhaft, professionell und zielstrebig angehen."