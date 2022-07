DFB-Pokal Pokal-Blamage: Leverkusen scheitert in Elversberg

Jannik Rochelt in der 2. Minute, Kevin Koffi (17.) per Foulelfmeter, Luca Schnellbacher (37.) und Kevin Conrad (74.) trafen vor 7414 Zuschauern für den couragierten Außenseiter. "Kompliment an die Jungs, die ein Riesenspiel gemacht haben", lobte Elversbergs Trainer Horst Steffen. Die Tore von Adam Hlozek (5.), Charles Aránguiz (30.) und Patrik Schick (89.) reichten Bayer nicht zum Weiterkommen.