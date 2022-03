DFB-Pokal Austausch von Nettigkeiten: Union und St. Pauli loben sich

Union spielte an einem durchaus stimmungsvollen, sportlich aber limitierten Pokalabend seinen Erfahrungsvorsprung aus. Die Tore von Sheraldo Becker (45. Minute) und Cup-Spezialist Andreas Voglsammer (75.) kamen aber nur durch Ausrutscher von Pauli-Schlussmann Dennis Smarsch und den später in Tränen aufgelösten Verteidiger Jakov Medic zu Stande. Die Führung durch den Freistoßtreffer von St. Paulis Daniel Kofi Kyereh (21.) wurde somit noch gedreht.

"Wir haben einen Tag Zeit, um traurig zu sein, dann geht es weiter in der Zweiten Liga. Da haben wir noch einiges vor", sagte Schultz. Er meint natürlich den möglichen Bundesliga-Aufstieg mit dem Gegner Karlsruher SC am Samstag als nächste Aufgabe. Schultz leitete mit seinen Worten auch den Austausch von Nettigkeiten ein. "Ich habe so ein Bauchgefühl, dass sie das schaffen werden", meinte Fischer über die Ambitionen des Gegners.

Schultz wiederum setzte bei den Zielen des Gegners für die Restsaison noch etwas höher an. "Und jetzt noch, Champions League und Pokalsieg", raunte er Fischer nach einer herzlichen Umarmung nach der Pressekonferenz zu. Der Union-Trainer denkt erstmal nur an einen Sieg am Samstag gegen den VfL Wolfsburg und den abtrünnigen Max Kruse. Auch wenn er sich die Freude darüber dann vielleicht nicht sofort anmerken lässt.