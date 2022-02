DFB-Pokal St. Pauli-Coach Schultz sieht "reelle Chance" bei Union

Allerdings gibt es in Sachen Aufstellung noch einige Fragezeichen, die vor allem die Defensive betreffen. Von den bei der Generalprobe in Ingolstadt (3:1) fehlenden Akteuren kehrt keiner in den Kader zurück. Fraglich sind die seit dem Ingolstadt-Spiel angeschlagenen Verteidiger Leart Paqarada (Knöchelblessur), Philipp Ziereis (Oberschenkel) und Adam Dzwigala (Adduktoren). Schultz: "Ich bin aber sicher, dass wir bis zum Anpfiff elf fitte Spieler zusammenkriegen."