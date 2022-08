DFB-Pokal Verlegung fix: RB Leipzig nun Ausrichter gegen Teutonia

Die Erstrundenpartie findet nun am 30. August (20.46 Uhr/ZDF) in Leipzig statt. "Wir kommen nun der Bitte des DFB nach, die Begegnung in der Red Bull Arena auszutragen. Es greift dabei eine Sonderregelung des Heimrechttausches, die nun RB Leipzig das Heimrecht in dieser Pokalrunde einräumt", hieß es in der Mitteilung.