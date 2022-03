DFB-Team Flick prüft Weigl als Kimmich-Ersatz: "Mal live sehen"

Weigl hat sein letztes von fünf Länderspielen exakt vor fünf Jahren beim 1:0 gegen England in Dortmund bestritten, als er noch für den BVB in der Bundesliga spielte. Interessant auch: Weigl debütierte gemeinsam mit Kimmich am 29. Mai 2016 in Augsburg im EM-Testspiel gegen die Slowakei (1:3) im DFB-Team. Jetzt könnte er den Münchner in den Partien gegen Israel und drei Tage später gegen die Niederlande ersetzen. "Die WM ist natürlich ein großer Traum", hatte Weigl geäußert, nachdem Flick ihn überraschend nominiert hatte.