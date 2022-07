DFL-Nachhaltigkeitsforum VfL-Geschäftsführer: Energiekrise wird "schmerzhaft"

"Der Fußball kann sehr viel beitragen, aber nicht alle Probleme der Welt lösen", sagte der Funktionär des Bundesligisten während des Nachhaltigkeitsforums der Deutschen Fußball Liga in Berlin. Aber die Krise werde nicht am Fußball vorbeigehen. "Es wird ans Eingemachte gehen, an die Spielpläne, an Wettbewerbsformate, an Geschäftsmodelle."