Diebstahl Wo ist "Waldmops Nr. 20"?

Belohnung ausgesetzt

Ein Loriot-Fan könne das wohl nicht gewesen sein, meinte Thomas Krüger, der Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft, am Freitag. "Das geht ans Herz der Brandenburger." Auf dem leeren Kopfsteinpflaster nahe der Katharinenkirche hat Krüger dann am Freitagnachmittag auch einen Trauer-Gruß hinterlassen: "In stillem Gedenken" ist an einer weißen Rose am Boden zu lesen.