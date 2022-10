Peking - Die chinesische Regierung hat gegen den Besuch einer Bundestagsdelegation in Taiwan protestiert. Die deutschen Abgeordneten wurden aufgefordert, "umgehend ihre Interaktion mit den separatistischen Unabhängigkeitskräften Taiwans einzustellen", wie es am Dienstag in einer Stellungnahme des Außenministeriums in Peking hieß. Sie sollten keine "falschen Signale" senden.